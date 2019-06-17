Часть пригорода Новороссийска осталась без света

В воскресенье, 16 июня, из-за аварии на подстанции «ДСК» произошло отключение электроэнергии в поселке Цемдолина в пригороде Новороссийска. По информации специалистов Юго-Западных электрических сетей, на объекте произошло некое технологическое нарушение.

«Предварительно, причиной аварии могло стать превышение потребления допустимой мощности и, как следствие, повреждение на абонентской кабельной линии», - написал в своем Instagram глава города Игорь Дяченко.

В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы по устранению технарушения. Господин Дяченко заявил о возможности подключения также всех возможных резервных источников питания. «Электроснабжение пытаются восстановить максимально оперативно все бригады энергоснабжающих компаний города», - пишет мэр.

Тем не менее, по состоянию на 9 утра понедельника, 17 июня, электричество в жилых домах Цемдолины, 8-й щели, на улицах Видова, Тобольская и Анапском шоссе до сих пор не восстановлено. Об этом пишут в комментариях к посту мэра местные жители.

Дмитрий Михеенко