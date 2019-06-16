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Израильскому поселению на Голанах присвоено имя Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал создание на Голанских высотах нового поселения в честь президента США Дональда Трампа — Высоты Трампа. «Мы собираемся создать новое поселение, чего не случалось много лет, и названо оно будет в честь президента Дональда Трампа»,— цитирует господина Нетаньяху Haaretz.

Как отметил израильский премьер, решение было принято в благодарность за то, что Вашингтон признал израильский суверенитет над Голанами.

«Спасибо премьер-министру Нетаньяху и Государству Израиль за эту большую честь!»,— отреагировал Дональд Трамп в Twitter.

В Евросоюзе по-прежнему отказываются признавать Голанские высоты частью Израиля. В Кремле также выразили сожаление в связи с решением Дональда Трампа. МИД Сирии счел безответственным заявление президента США, заявив, что такая позиция американской стороны отражает «презрение к международной легитимности и вопиющее нарушение резолюций ООН».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял закон о Голанских высотах, в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией. Аннексия была признана недействительной Советом Безопасности ООН.

О спорах вокруг Голанских высот читайте в публикации “Ъ FM”.

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