Задержанного оппозиционера Ренато Усатого отпустили после допроса

Молдавский и российский предприниматель Ренато Усатый, оппозиционный лидер «Нашей партии», был задержан сразу после возвращения в Молдавию, допрошен и отпущен.

«Прокуратура после допроса отменила ордер на мой арест. Этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров»,— рассказал политик сторонникам и журналистам, ожидавшим его у выхода из прокуратуры (цитата по ТАСС). Господин Усатый заявил о готовности помогать новому правительству республики и «предоставить материалы против режима Владимира Плахотнюка (лидер Демократической партии Молдавии.— “Ъ”)».

Напомним, в 2016 году Ренато Усатый переехал в Россию после того, как против него в Молдавии возбудили уголовные дела. В конце 2018 года он покинул Россию и заявил, что президент Молдавии Игорь Додон собирается организовать его преследование. В 2017 году Басманный суд Москвы также заочно арестовал молдавского олигарха Владимира Плахотнюка по подозрению в организации покушения на убийство господина Усатого.

После смены власти Ренато Усатый решил вернуться на родину. Накануне приезда он заявлял, что возвращается по своей инициативе, «чтобы разобраться со всеми уголовными делами».

В чем обвиняли оппозиционера — в материале “Ъ” «Ренато Усатому делают биографию».