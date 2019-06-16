В Шереметьево сел самолет с разгерметизированным салоном

Самолет Милан — Москва, экипаж которого сообщил диспетчеру о возникших в воздухе неполадках, благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево. «Самолет рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Аэрофлота», которому принадлежит лайнер.

По словам источника агентства в авиакомпании, была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха.

Как сообщает источник «Интерфакса», пилот запросил экстренное снижение, еще находясь в воздушном пространстве Белоруссии, недалеко от международного аэропорта «Минск-2». Воздушный коридор был снижен до 7 тыс. метров.