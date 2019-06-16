Ласицкене стала победительницей турнира в Польше, показав лучший результат сезона

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене выиграла 65-й мемориал Януша Кусочиньского. Соревнования прошли в польском Хожуве.

Ласицкене покорила планку 2,02 метра, показав лучший результат сезона в мире. Три попытки взять высоту 2,07 метра закончились неудачно.

На втором месте оказалась украинка Ирина Геращенко, прыгнувшая на 1,94 метра. На третьем месте — полька Камила Лицвинко с 1,87 метра.