Забайкальские коммунисты выдвинули в губернаторы секретаря крайкома Гайдука

Партийная конференция забайкальского регионального отделения КПРФ выдвинула кандидатом на выборы губернатора, которые должны состояться 8 сентября, первого секретаря крайкома, депутата заксобрания Юрия Гайдука. За его кандидатуру делегаты конференции проголосовали единогласно.

Господин Гайдук выступил с критикой правительства региона и врио губернатора Александра Осипова. Он отметил, что в регионе крайне низкий уровень исполнения нацпроектов, высокая инфляция и растет отток населения. «За четыре месяца текущего года край покинуло 10 334 человека, что на 443 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— сослался господин Гайдук на данные регионального управления статистики.

Во время двух предыдущих кампаний по выборам губернатора Компартию представлял депутат заксобрания Николай Мерзликин. В 2016 году на выборах главы региона он пришел вторым, набрав почти 29% голосов избирателей. Его соперница врио губернатора Наталья Жданова, шедшая от «Единой России», получила 50,4%. Это едва не привело ко второму туру. На этот раз господин Мерзликин взял самоотвод.

Врио главы региона Александр Осипов 7 июня подал документы в избирком на участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему необходимо собрать около 4 тыс. подписей избирателей и преодолеть муниципальный фильтр.

О том, как регион готовился к участию в выборах самовыдвиженцев, читайте в публикации “Ъ”.

Екатерина Еременко, Иркутск