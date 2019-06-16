Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана». Команда также стала победителем суперсезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость, завершившегося этапом во Франции.

Второе место также занимают представители Toyota Gazoo Racing Майк Конвей, Камую Кобаяси и Хосе Мария Лопес. Третьим стал экипаж российской команды SMP Racing — Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн. Команда выступала на отечественном прототипе BR1.

Фернандо Алонсо выступал в «Формуле-1» с 2001 по 2018 год. За карьеру он был в командах Minardi, Renault, Ferrari и McLaren. На его счету 32 победы в 303 гонках. Фернандо Алонсо является чемпионом мира 2005-го и 2006-го годов.