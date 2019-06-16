Жену премьер-министра Израиля оштрафовали за покупку ресторанной еды

Суд оштрафовал жену премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху за неправомерное использование бюджетных средств, пишет The Jerusalem Post. Речь идет о четырехлетнем разбирательстве из-за покупки ресторанной еды и услуг кейтеринга (выездного обслуживания) для резиденции, в которой есть штатный повар и весь необходимый персонал. По данным следствия, ущерб составлял примерно $100 тыс.

Как отмечается, госпожа Нетаньяху признала свою вину. В обмен на это суд обвинил ее в «преднамеренном использовании ошибки другого лица» вместо применения статьи о мошенничестве. Супруга израильского премьер-министра должна будет заплатить 55 тыс. шекелей (примерно $15 тыс.) вместо ранее заявленной суммы в 359 тыс. шекелей ($99,7 тыс.). При этом у Сары Нетаньяху теперь есть отметка о судимости.

Подробнее о коррупционном скандале — в интервью “Ъ FM” c израильским телекорреспондентом Борисом Штерном.