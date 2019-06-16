Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем в поединке в Лас-Вегасе. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Для Фьюри эта победа стала 28-й в профессиональной карьере.

Напомним, что в декабре 2018 года боксер впервые вышел на ринг после двухлетней дисквалификации за употребление допинга. Он провел бой с американцем Деонтеем Уайлдером — чемпионом мира Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок завершился ничьей. Между спортсменами планировалось провести матч-реванш, но его не утвердили.

Почему сорвался бой — в материале “Ъ” «Супертяжеловесы не нашли контракт».

Как Уайлдер отстаивал свой чемпионский титул — в публикации “Ъ”.