КС Украины продолжит рассматривать дело о законности роспуска Верховной рады

Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение законность президента страны Владимира Зеленском о роспуске Верховной рады 18 июня, говорится в графике суда. Рассмотрение пройдет в закрытой части заседания.

О намерении распустить Раду господин Зеленский заявил сразу после своего избрания. По его мнению, украинский парламент не выполняет обещания, данные народу. В четверг, 23 мая, указ о роспуске вступил в силу. После этого стало известно, что украинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном суде. С соответствующим иском обратились 62 человека. О намерении обжаловать роспуск парламента в КС также заявлял спикер Верховной рады Андрей Парубий.

О том, как Верховная рада помешала планам Владимира Зеленского получить подконтрольный парламент, читайте в публикации “Ъ”.