Дзеффирелли навсегда

Скончался 96-летний Франко Дзеффирелли — один из главных режиссеров ХХ века, создатель множества фильмов, среди которых «Травиата», «Ромео и Джульетта», «Каллас навсегда», и театральных спектаклей, ставших классикой. Он — Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», Почетный Рыцарь-Командор ордена Британской империи, и это только малая часть его званий, наград и титулов. Прощание с покойным пройдет на Капитолийской площади в Риме, а похоронят его на кладбище Порте-Санте во Флоренции — родном городе Дзеффирелли.

В столице Тосканы, столице всех искусств он родился и учился: эту довоенную эпоху режиссер воскресит в автобиографическом фильме «Чай с Муссолини». Во время войны участвовал в итальянском Сопротивлении, а после ее окончания связал жизнь с кино и театром.

Его ментором стал Лукино Висконти, у которого Дзеффирелли работал ассистентом на фильме «Земля дрожит», признанном шедевре неореализма.

Съемки в сицилийской деревне Ачитрецца происходили зимой 1947 года и весной 1948-го и длились почти шесть месяцев, подрываемые холодом, ураганами, нехваткой денег и съемочной техники. На этой работе режиссер получил профессиональную закалку. Потом он еще достаточно долго сотрудничал с Висконти, но со временем нашел самостоятельный путь в искусстве, свой способ соединения театральности и кинематографичности.

Его фильмы «Травиата» и «Ромео и Джульетта», номинированные на «Оскар», особенно ярко иллюстрируют этот путь. В них ощутим урок неореализма: шекспировскую историю любви он показывает на фоне точно воспроизведенной исторической эпохи, снимает налет сценической условности с образов героев, доверяя роли Ромео и Джульетты фактически их ровесникам — Леонарду Уайтингу и Оливии Хасси.

Впечатление, которое этот фильм произвел в свое время, было революционным. То же самое относится к «Травиате» с Терезой Стратас в главной роли, где впервые был достигнут идеальный баланс оперной возвышенности и реалистической природы кино.

Когда Джеффирелли спрашивали, как он ухитряется переплавлять столь разные материи искусства, он отвечал: «Я же флорентиец. Не сравниваю себя с гигантами Возрождения, но вспомните, с какой легкостью те переходили от живописи к скульптуре, к архитектуре. Разумеется, ты не станешь хорошим скульптором, если не владеешь рисунком. У меня три жены — опера, драма и кино, они приходят в мою постель попеременно».

Дзеффирелли сыграл огромную роль в судьбе Марии Каллас и уже после ее смерти снял о ней фильм «Каллас навсегда», где оперную богиню сыграла Фанни Ардан.

Для режиссера, посвятившего жизнь тому, чтобы обессмертить великих певцов и оперные постановки с помощью виртуальной магии экрана, проблема великой иллюзии искусства и фиктивности создаваемого им мира оказалась не менее остра, чем горечь физического увядания. Кино, с точки зрения Дзеффирелли, превосходит театр в силу своей мифологичности. Он вспоминал, что тучная в молодости Каллас увидела фильм «Римские каникулы» с Одри Хепберн — изящной, с осиной талией, в костюме от Chanel — и возмечтала приблизиться к этому идеалу, похудела на 34 килограмма. Это пример силы кинематографического имиджа и мифа, который пронзает и захватывает целиком, даже если ты богат и знаменит.

Джеффирелли был другом России и российских артистов, неоднократно приезжал со спектаклями в нашу страну. Он работал с Еленой Образцовой (опера «Сельская честь»), в «Травиате» снялись в балетном дивертисменте Екатерина Максимова и Владимир Васильев.

На склоне лет заслуженный флорентиец по праву получил для размещения своего Фонда, руководимого его приемным сыном Пиппо Дзеффирелли, роскошный палаццо в центре Флоренции.

И первым же представленным в нем выставочным проектом стал «Новый полет на Солярис» российского Музея AZ, посвященный Андрею Тарковскому и художникам «советского Ренессанса». А в том же самом здании на втором этаже расположился музей Франко Дзеффирелли: здесь собраны эскизы декораций, костюмы к театральным и кино-работам маэстро, редкие, не замыленные фотографии его друзей и сотрудников. Кульминацией музейного сюжета стал фантастический зал Inferno, где на большом экране представлены бело-красные эскизы к несостоявшемуся фильму Дзеффирелли по «Божественной комедии» Данте. Судя по ним, это было бы грандиозное, поистине космическое зрелище. Оно тоже, хоть и в проекте, останется в истории культуры.

Андрей Плахов