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Директора ФОМС по КЧР госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения

Неизвестные ранили ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Карачаево-Черкесской республике Айдамира Джанкёзова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД по КЧР. По информации агентства, состояние директора ФОМС оценивается как тяжелое.

«Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 мск из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости»,— сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняются обстоятельства произошедшего.

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