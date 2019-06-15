Директора ФОМС по КЧР госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения

Неизвестные ранили ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Карачаево-Черкесской республике Айдамира Джанкёзова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД по КЧР. По информации агентства, состояние директора ФОМС оценивается как тяжелое.

«Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 мск из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости»,— сообщил собеседник агентства. По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняются обстоятельства произошедшего.