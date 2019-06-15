Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным. По его словам, рост цен по итогам года может опуститься ниже 4%.

«У нас по инфляции и мы это уже говорили прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит»,— сказал господин Орешкин журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Ставка на уровне 7,75% сохранялась с декабря 2018 года. До этого с сентября 2018 года она равнялась 7,5% годовых.

Подробнее о решении ЦБ читайте в публикации “Ъ” «Ключевой ставке вернули подвижность».