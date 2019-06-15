Зеленский заявил о скором притоке инвестиций в инфраструктуру Донбасса

В ходе встречи с молодежью и представителями бизнеса в Мариуполе, Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные влияния в инфраструктуру Донбасса, направленные на развитие среднего и малого бизнеса. По словам президента Украины, переговоры уже идут с иностранным инвесторами.

Кроме необходимости развивать инфраструктуру в регионе, господин Зеленский также подчеркнул важность «минимизировать общение бизнеса с чиновниками», то есть создать «государство в смартфоне».

По итогам ознакомления с программой развития малого и среднего предпринимательства Мариуполя, украинский президент назвал малый и средний бизнес «кровью для организма страны». «Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать»,— заключил он.

Ранее партия Владимир Зеленский «Слуга народа», являющаяся на данный момент самой популярной силой в стране, выбрала основой своей идеологии либертарианство. Концепция либертарианства подразумевает, что в государстве реализован принцип свободной рыночной экономики, государство взимает меньше налогов, а роль государственного аппарата снижена. Как заявлял представитель президента в Верховной раде, основная миссия партии — «сломать систему», а государство превратить в сервис с более высоким качеством услуг.

О том, сможет ли Владимир Зеленский выстроить личную вертикаль власти, читайте в материале “Ъ” «Вся власть шоумену».