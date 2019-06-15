Главные новости к утру 15 июня

Великобритания вслед за США объявила, что Иран «почти наверняка» атаковал на два танкера в Оманском заливе. Причастным к атаке кораблей Лондон называет иранский Корпус стражей исламской революции. При этом в заявлении МИД говорится о необходимости найти дипломатические пути решения для снижения напряженности в регионе.

Россия потребовала от Министерства иностранных дел и Минобороны Великобритании разъяснить появившуюся информацию СМИ о переориентировании британского спецназа с борьбы с террористами в Сирии и Ираке на противодействие России. В пресс-службе посольства РФ в Лондоне отметили, что подобные публикации вызывают беспокойство вне зависимости от их достоверности.

Сторонники ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии покидают страну на частных самолетах, пишут местные СМИ. Сообщается, что лайнеры вылетели в Стамбул, Одессу, Москву, Лондон. Чартерными рейсами из страны якобы улетели олигарх Владимир Плахотнюк, бизнесмен Илан Шор и другие его соратники.

Около тысячи жителей села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области провели народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5 вечером 14 июня. По предварительной версии, это произошло в результате конфликта, который разразился между русским и цыганским населением села. В результате массовой драки пострадали пять человек, один — погиб. На место прибыли усиленные наряды Росгвардии. Предположительно кто-то из молодых цыган предпринял попытку изнасиловать местную жительницу. Жители села встали на ее защиту, что и переросло в потасовку с применением холодного оружия.