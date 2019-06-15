Посольство РФ просит Лондон разъяснить сообщения о планах использовать спецназ против России

Министерства иностранных дел и обороны Великобритании должны разъяснить информацию СМИ о переориентировании британского спецназа с борьбы с террористами в Сирии и Ираке на противодействие России, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне. Ранее The Guardian и BBC сообщили, что военные Великобритании разработали план переориентации спецназа с борьбы с террористами в Сирии и Ираке на противостояние России.

«Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству»,— сказал пресс-секретарь журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он выразил надежду, что ответственные за это политики не позволят военным «провести в жизнь их опасные замыслы».

Дипломат добавил, что подобные публикации вызывают беспокойство вне зависимости от их достоверности. «Если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств»,— отметил пресс-секретарь.

Предлагаемая концепция обсуждается в Минобороны Великобритании, ее в скором времени планируют представить кабинету министров страны. В самом военном министерстве информацию комментировать отказались.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации читайте в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.