Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анжелесе застрелили российского сноубордиста Дмитрия Кольцова, сообщает Los Angeles Times. Преступление было совершено еще 10 июня, но известно о нем стало только сейчас. По подозрению в убийстве задержан 30-летний Ретт Нельсон. Гибель спортсмена «РИА Новости» подтвердили в посольстве России в США. Мотив убийства пока неизвестен.

Как пишет газета, Ретт Нельсон выстрелил в господина Кольцова и его спутника из окна своего автомобиля после короткого разговора с ними. В результате спортсмен скончался, второй человек не пострадал. Через некоторое время Ретт Нельсон застрелил заместителя шерифа округа Джозефа Солано. Кроме того мужчину обвинили в ограблении заправки и супермаркета. Ему может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

Отмечается, что у подозреваемого были проблемы со наркотиками, его семья была обеспокоена его психическим состоянием. В конце мая его объявили пропавшим без вести.

Дмитрий Кольцов входил в состав сборных Москвы и России. Он становился призером Кубка России и чемпионата России по сноуборду.