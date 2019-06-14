Суд оштрафовал главреда и журналиста «Таких дел» за пикеты в поддержку Голунова

Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов Сергея Карпова, говорится в сообщении на сайте издания. Они были оштрафованы на 10 тыс. руб.

Издание отметило, что журналистов задержали утром 8 июня около входа в Никулинский суд, где они проводили одиночные пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Их признали виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны более 540 человек.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О том, как Владимир Колокольцев поставил точку в деле Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.