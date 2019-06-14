«Транснефть» снизила прокачку нефти по «Дружбе» во время ЧП на 4,4–4,5 млн тонн

ПАО «Транснефть» во время инцидента с загрязнением нефти снизило прокачку сырья по трубопроводу «Дружба» на 4,4–4,5 млн тонн, сообщил вице-президент компании Сергей Андронов. Он добавил, что «Транснефть» рассчитывает с 1 июля начать трансфер сырья по нефтепроводу-отводу от Восточного нефтепровода на Комсомольский НПЗ «Роснефти».

«Пока вот эта ситуация (с загрязнением нефти.— “Ъ”), по-моему, на 4,5 млн тонн меньше, на 4,4, но мы все-таки надеемся, что как-то за два оставшихся квартала постараемся компенсировать. Заявки при этом мы получаем, видим, что увеличены»,— сказал господин Андронов. Говоря о транспортировки нефти на Комсомольский НПЗ, он отметил, что компания планирует начать с 1 июля.

Напомним, «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек.

Позже СКР сообщил, что в хищении в составе организованного преступного сообщества нефти из нефтепровода обвиняются шесть человек. На этой неделе суд отправил под домашний арест до 30 июня четырех фигурантов.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Претензии пустили по трубе».