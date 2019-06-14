Канадцы впервые стали чемпионами НБА

Баскетболисты из канадского клуба «Торонто Рэпторс» со счетом 114:110 в гостевом матче в Окленде обыграли теперь уже экс-чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из «Голден Стейт Уорриорс» в шестом матче финальной серии play-off. Победив в ней со счетом 4:2, «Торонто» впервые в своей истории завоевал высший титул ассоциации и стал первой неамериканской командой, выигравшей чемпионат НБА.

Канадский клуб «Торонто Рэпторс» обыграл на выезде в Окленде «Голден Стейт Уорриорс» — 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) — и впервые в своей истории стал чемпионом НБА. За восемь секунд до финальной сирены защитник «Голден Стейт» Стефен Карри при счете 110:111 не сумел реализовать трехочковый бросок, и этот момент оказался ключевым. В серии до четырех побед дебютировавший в ней «Торонто» победил в четырех матчах, а его титулованный соперник, бывший под разными названиями пятикратным чемпионом НБА (и до сегодняшнего дня действующим),— только в двух.

Канадцы стали, таким образом, 20-й командой, завоевавшей высший титул НБА. Предыдущие 19 команд представляли США.

Самым результативным игроком матча стал набравший 30 очков и сделавший 5 подборов Клей Томпсон из «Голден Стейт». Однако во время четвертой четверти матча он получил травму колена и на костылях удалился в раздевалку. Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, выступающий в составе клуба с 2016 года и ставший за это время двукратным чемпионом НБА, не участвовал в матче из-за разрыва ахиллова сухожилия в предыдущей игре серии. Он, вероятно, пропустит и весь следующий сезон, потому что реабилитация после таких травм занимает от семи до десяти месяцев. Ранее сообщалось, что при таком развитии событии Дюрант, скорее всего, останется в нынешней команде.

В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лоури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи). Лидер «Торонто» нападающий Кавай Леонард провел на площадке 41 минуту и набрал 22 очка. Американец признан самым ценным игроком нынешней финальной серии. Набрав в play-off 732 очка, Леонард по этому показателю уступает только Леброну Джеймсу (748 очков в 2018 году) и Майклу Джордану (759 очков в 1992 году). Эту награду баскетболист получил вторично, а впервые он признавался лучшим игроком в финале 2014 года, выступая в составе «Сан-Антонио».

«Соперники не давали нам делать работу хорошо — не зря они трижды за последние четыре года были чемпионами. Я был уверен в себе, потому что много работал над бросками в межсезонье. Важно, что мою игру оценил сам Стефен Карри: мы с ним обменялись рукопожатиями после матча. Я всю серию старался усложнить ему жизнь. Торонто, это для тебя!» — сказал в эфире Viasat Sport разыгрывающий защитник канадцев Фред Ванвлит.

Вера Мухина