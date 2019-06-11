«Голден Стейт» взял у «Торонто» очко

С перевесом всего в одно очко баскетболисты «Голден Стейт Уорриорс» взяли верх над «Торонто Рэпторс» — 106:105 — в пятом матче финальной серии до четырех побед play-off чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Торонто и сократили свое в ней отставание — 2–3. На последних секундах канадцы имели большой шанс одержать победу и впервые стать чемпионом НБА, однако заключительный бросок оказался неточным.

«Голден Стейт Уорриорс» в гостях вырвал победу в пятом матче финала чемпионата НБА у «Торонто Рэпторс» — 106:105 (34:28, 28:28, 22:22, 22:27), сократив, таким образом, разрыв в серии до четырех побед — 2–3. За три минуты до окончания игры трехкратные чемпионы НБА «Уорриорс» уступали «-6», однако в конце встречи были сильнее. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стейт» Стефен Карри, набравший 31 очко, сделавший 8 подборов и 7 результативных передач. У Клея Томпсона — 26 очков, 6 подборов и 4 результативные передачи.

Фото: Reuters

В составе хозяев площадки отличился нападающий Кавай Леонард — 26 очков, 12 подборов и 6 результативных передач. «Когда я впервые увидел Леонарда, то сразу обратил внимание, что раньше никогда не встречал таких длинных рук и больших ладоней. Он выглядел как результат научного эксперимента,— цитирует ESPN атакующего защитника “Торонто Рэпторс” Дэнни Грина.— Сейчас он один из лучших в игре в нападении один на один и точно бьет из-за дуги».

Впервые с 9 мая в матче участвовал форвард «Голден Стейт» Кевин Дюрант, восстанавливавшийся после повреждения правой икроножной мышцы. Однако отыграв всего 11 минут 57 секунд, набрав 11 очков и сделав два подбора, он вновь получил травму по ходу второй четверти матча и покинул площадку при помощи Стефена Карри. Дюрант, напомним, был травмирован в пятом матче второго раунда play-off против «Хьюстон Рокетс» (4–2) и с тех пор не играл. Сегодняшний матч с «Торонто» был для него первым после травмы.

До этого матча средние показатели 30-летнего баскетболиста в нынешнем сезоне составляли 26 очков, 5,9 передачи и 6,4 подбора в регулярном чемпионате и 34,2 очка, 5,2 подбора и 4,9 результативные передачи.

Фото: Reuters

За ходом противостояния с трибуны наблюдали канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм), лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки, бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри, канадская теннисистка Эжени Бушар и действующий защитник клуба НХЛ «Нэшвилл» Пи-Кей Суббан.

«Торонто», выступающий в НБА с 1995 года, напомним, впервые стал финалистом. Прежним лучшим достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, когда его игроки уступили в серии «Кливленду» — 2–4. «Голден Стейт» в финале play-off НБА играет уже пятый раз подряд и является действующим чемпионом, выиграв в общей сложности три высших титула.

Шестой матч состоится 14 июня на площадке «Голден Стейт» в Окленде и начнется в 04:00 по московскому времени.

Вера Мухина