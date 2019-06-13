Сбербанк продаст 10% акций «Уралкалия»

Сбербанк принял предложение кипрской Rinsoco Trading Co о выкупе 10% акций «Уралкалия». «После детального рассмотрения условий обязательного предложения от Rinsoco Trading Co от 15 марта 2019 года, Сбербанком было принято решение принять данное предложение и реализовать 10% пакет акций по цене 89,3 рубля за акцию»,— сообщили в пресс-службе банка (цитата по агентству «Прайм»).

Сбербанк купил 10,2% акций «Уралкалия» в декабре 2018 года. Продавцом выступила та же кипрская Rinsoco Trading Co ltd белорусского бизнесмена Дмитрия Лобяка — в 2016 году он одалживал у Сбербанка деньги на покупку акций. На рынке предполагали, что пакет переведен на Сбербанк либо для последующей продажи основному акционеру «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрию Мазепину, либо из-за margin call.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «Кредитора удобрили калием».