Оштрафован первый участник акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова

Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей Вячеслава Стеблина, участника несанкционированного митинга в поддержку освобожденного Ивана Голунова, сообщил журналист Илья Азар в Facebook. Это первый штраф, назначенный участнику марша.

Вячеслава Стеблина признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). По словам господина Азара, заседания по задержанным в ходе акции 12 июня и оставленных на ночь в полиции Александру Арчагову, Андрею Тихомирову и Владимиру Низову отложены по разным причинам.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция «Марш за свободу Ивана Голунова». Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что задержали 540 человек.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семь несовершеннолетних, один из которых после задержания был госпитализирован. По его информации, на юношу в автозаке напал сотрудник ОМОНа — он хотел отобрать фотокамеру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по фактам необоснованного проявления жестокости со стороны полиции во время шествия 12 июня будут проведены проверки.

Уголовное преследование обвиненного в сбыте и хранении наркотиков журналиста отдела расследования «Медузы» Ивана Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, об этом сообщил 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев. В этот же день господин Голунов был отпущен на свободу. Участия в митинге журналист не принимал.

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM” «От полицейских ждут ответов по поводу применения силы».

О том, как главные зарубежные СМИ освещали шествие, ознаменованное массовыми задержаниями, — в материале “Ъ FM”.