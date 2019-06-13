Синоптики опровергли похолодание в Москве до +1°С

Информация о похолодании в Москве в ночь с 13 на 14 июня до +1°С является ложной, заявил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Я не знаю, кто эту дезинформацию пустил, но это ерунда полная. В ночь ожидается +8–10°С. Это, конечно, низкие для июня температуры, но о +1°С никакой речи быть не может»,— сказал господин Тишковец (цитата по «РИА Новости»).

Ранее на сайте «Метеовести» (проект «Фобоса») появилась информация, что температура в ночь на 14 июня опустится до +1°С. «Самой холодной на текущей неделе окажется ночь с четверга на пятницу,— в Москве около 10°С, по области 5…10°С, местами до 1°С»,— говорилось в сообщении.