Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев стали 31-м и 32-м россиянами, обладающими этим трофеем.

Седьмой матч финала play-off НХЛ, прошедший в Бостоне в ночь на четверг, завершился убедительной победой «Сент-Луис Блюз» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) над хозяевами площадки «Бостон Брюинс». Выиграв серию до четырех побед 4-3 у шестикратных чемпионов НХЛ, «Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли и стал 22-й командой-обладательницей этого трофея. Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, также впервые завоевавшие чемпионский титул, стали 31-м и 32-м россиянами, кому посчастливилось получить Кубок. Тарасенко для этого понадобилось семь сезонов в НХЛ, Барбашеву — три. «Сент-Луис» вступил в НХЛ в 1967-м году и в первые три сезона был всего в одном шаге от победы в Кубке Стэнли, пробиваясь в финал чемпионата лиги. Однако клуб не выиграл даже одного матча ни у более именитых «Монреаль Канадиенс» (с которыми играл дважды), ни у «Бостона».

Счет в нынешнем решающем матче открыл форвард «блюзменов» Райан О'Райлли, которому ассистировали Алекс Пьетранджело и Джей Боумистер. В конце первого периода шайбу забросил Пьетранджело, а на 52-й минуте с передачи Владимира Тарасенко гол забил нападающий Брэндон Шенн. Через четыре минуты форвард гостей Зак Сэнфорд с передачи Давида Перрона поставил победную точку. Однако две минуты спустя защитник «Бостона» Мэтт Грызлик одну шайбу все-таки отыграл. Райан О'Райлли стал первым хоккеистом с 1985 года, кто забивал голы в четырех матчах финальной серии подряд. Повторив, таким образом, достижение игрока «Эдмонтона» Уэйна Гретцки, О'Райлли впервые получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку play-off НХЛ.

Владимир Тарасенко провел на льду почти 15 минут и сделал результативную передачу, ставшую шестой в нынешней play-off. А всего в play-off НХЛ-2019 Тарасенко набрал 17 (11+6) очков. Защитник «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел на льду 17 минут и, сделав семь силовых приемов, заработал показатель полезности «-1». В play-off НХЛ-2019 он набрал шесть (3+3) очков.

«Были готовы к тяжелой работе и выкладывались все 60 минут. Игра получилась тяжелой, но результат для нас отличный. Не знаю даже, что сказать. Игра вратаря? Он играл невероятно, просто потрясающе!» — сказал Владимир Тарасенко сразу после матча в эфире «Евроспорта». «Кубок Стэнли, родился сын — это лучшее время в моей жизни,— цитирует россиянина "Спорт-экспресс".— Кубок немного тяжелее, чем я думал. Это невероятно, круто, есть желание выиграть его снова. В середине сезона мы шли на последнем месте в НХЛ, но верили в себя, и в итоге все получилось. С Кубком поеду в Новосибирск».

Вера Мухина