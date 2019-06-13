Украинская армия заняла позиции на въездах в Донецк

Украинские военнослужащие находятся на расстоянии от 100 до 250 метров от Донецка. «Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения»,— сообщил в эфире радиостанции «Армия FM» официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

По его словам, план по закреплению за собой новых позиций разрабатывался руководством бригады и высшим командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения»,— добавил он.

Напомним, 5 июня в Минске участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планировалось подписать 19 июня. Спустя несколько дней специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала «подрыв» в безопасной зоне. Москва обвинила Киев в срыве договоренностей.

Почему инициативы нового президента Украины по урегулированию конфликта в регионе сочли в Верховной раде предательски мирными,— в материале “Ъ” «Леонид Кучма вызвал Донбасс на себя».