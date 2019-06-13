13 июня, четверг
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Региональное «Будущее»

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На прошлой неделе ГК «Регион» сообщила (см. “Ъ” от 6 июня), что «Ленинградское адажио» договорилось с RT&I о приобретении контроля над ФГ «Будущее» (ей принадлежит около половины одноименного НПФ и фонд «Телеком-Союз»), а также планирует выставить оферту миноритариям группы. «Нам неизвестно, сколько акций будет предъявлено миноритариями к выкупу в рамках оферты, при этом ИК готова выкупить до 100% акций ФГ»,— заявили в ГК «Регион».

Илья Усов


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