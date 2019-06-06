ФГ «Будущее» переходит новому владельцу

Как предполагал “Ъ”, инвесткомпания (ИК) «Ленинградское адажио», принадлежащая мажоритарному акционеру группы компаний «Регион» Сергею Сударикову, собирается выкупить долю Riverstretch Trading & Investments Limited (RT&I) у финансовой группы (ФГ) «Будущее». О достижении такой договоренности между ИК и RT&I сегодня, 6 июня, сообщила ГК «Регион». В настоящее время RT&I владеет 88,3% ФГ «Будущее», остальные акции находятся в свободном обращении. При этом группе принадлежит 49,99% акций НПФ «Будущее» и 100% акций НПФ «Телеком-Союз».

Как сообщает ГК «Регион», реализация сделки по приобретению контроля над ФГ «Будущее» произойдет после получения соответствующих разрешений ФАС и ЦБ. В результате совершения сделки «Ленинградское адажио» планирует выставить оферту миноритарным акционерам ФГ «Будущее» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В результате «Ленинградское адажио» консолидирует у себя 100% акций НПФ «Будущее». В конце прошлого года инвесткомпания также приобрела 100% акций НПФ «Образование» и 100% акций НПФ «Социальное развитие», до этого входивших в состав ФГ «Будущее». Таким образом, «Ленинградское адажио» может сконцентрировать у себя пенсионные активы на сумму почти 300 млрд руб.

На этом фоне акции компании на Московской бирже поднимались до 74,5 руб.— максимального значения с конца марта. Однако еще год назад они торговались выше 200 руб. за акцию. Но в первом квартале 2019 года ценные бумаги ФГ «Будущее» стремительно снизились в цене, потеряв более двух третей стоимости, а в последний месяц их котировки не поднимались выше 60 руб. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается в 3,5 млрд руб.

Подробнее о планах сделки — в публикации “Ъ” «Инвесторы заглянули в "Будущее"».

Отдел финансов