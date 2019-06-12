Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters. Под их действие в этом случае подпадет продукция на $325 млрд.
При этом господин Трамп заявил, что у него есть «предчувствие» благоприятного исхода переговоров с КНР. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
Ранее президент США говорил о готовности увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Затем сообщалось, что Дональд Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином.
Торговые отношения между США и Китаем вновь ухудшились в конце мая, когда господин Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.
О последних событиях торговой войны — в публикации “Ъ” «Китай станет похож на США».
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