Россиянину Штылю отдали «серебро» литовского гребца Шуклина за ОИ-2012

Международный олимпийский комитет нашел запрещенный туринабол в пробах литовского гребца на каноэ Евгения Шуклина, взявшего серебро на летней Олимпиаде 2012 года, сообщает пресс-служба МОК.

За нарушение антидопинговых правил гребца лишили медали за второе место в двухсотметровке. Теперь награда должна перейти Ивану Штылю, который завоевал в Лондоне «бронзу».

Ранее глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о риске того, что российские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры-2020 в Токио из-за допинговых проблем.

Почему так произошло — в публикации “Ъ” «Российскую легкую атлетику оставили в изоляции».