Глава РУСАДА допустил запрет российским легкоатлетам участвовать в ОИ-2020

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал РБК о риске того, что российские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры-2020 в Токио из-за допинговых проблем. Он заявил, что «нужны реальные перемены».

«Нам показывают классные презентации того, что сделано, а нужны глубинные перемены, именно основательные внутри федераций, причем не только федераций, но и кто в этих федерациях руководит подготовкой спортсменов»,— сказал господин Ганус. По его словам, ситуация с допингом «меняется не так быстро», поэтому необходимо «искать первопричины» и сильное руководство, которое «возьмет за горло и выведет свою федерацию из кризиса».

Напомним, 9 июня IAAF отказалась восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая находится под санкциями с 2015 года из-за допингового скандала. При этом ВФЛА формально выполнила практически все условия, отмеченные в «дорожной карте» IAAF. Очередной отказ состоялся на фоне сообщений о многочисленных нарушениях в отечественной легкой атлетике.

Почему это произошло — в публикации “Ъ”.