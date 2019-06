Расписание недели

Фото: Толстая С.А / предоставлено музеем

выставка

Репин: миф о Толстом Музей Л.Н. Толстого

Музей Толстого отмечает 175-летие со дня рождения Репина выставкой про то, как юбиляр создавал поп-икону «великого писателя земли русской». Прижизненные портреты, живописные, графические и даже скульптурные, посмертный «Толстой по ту сторону жизни» и, главное, «Лев Толстой на пашне» — в оригинале и копиях, литографических, на тарелках, конфетных коробках, перочинных ножах, флаконах одеколона и прочей сувенирной продукции. Словом, Репин в роли Уорхола, Толстой — в роли Мэрилин.

спектакль

Гамлет Электротеатр «Станиславский»

Новая работа Электротеатра заявлена как лабораторная и снабжена подзаголовком «драматический конструктор». Конструктор собирала (или разбирала) целая команда авторов, среди которых замечательный художник по костюмам Анастасия Нефедова. Обещаны диспут о новом пространственном языке, импровизация в сценографии и костюмах, «вплоть до небытия и уничтожения». Короче говоря, пьесу лучше перечитать перед походом на этого «Гамлета» — логично предположить, что в этом конструкторе-деконструкторе она изменится до неузнаваемости.

концерт

Tokio Hotel Клуб «1930»

Немецкая группа Tokio Hotel — идеальные герои для рок-байопика. Братья Том и Билл Каулитцы основали ее в 2001 году, когда одному было 14, а второму 12 лет. В 2003-м за них взялся опытный продюсер Питер Хоффман, группа подписала контракт с Sony BMG, и первый же сингл «Durch den Monsun» добрался до первого места немецкого чарта, а кроме того, песня вышла в Японии на японском языке. В каком-то смысле Tokio Hotel и были типичной j-rock-группой, только созданной и раскрученной в Европе. В 2006-м группа впервые выступила в России, и сразу в «Лужниках». Братья Каулитц и их команда жили яркой жизнью в хит-парадах и на обложках журналов, пока не повзрослели. И теперь интерес к их концертам — типично ностальгический. А ведь Биллу Каулитцу нет еще и тридцати.

выставка

Свободный полет Новая Третьяковка

Третьяковская галерея на Крымском Валу, она же Новая Третьяковка, приступает к освоению западного крыла здания ЦДХ и — вместо кота на новоселье — запускает на новую территорию Музей AZ. А Музей AZ продолжает привлекать внимание к московскому художественному андерграунду с помощью других искусств — на этот раз не только фильмов Андрея Тарковского, но и музыки Кшиштофа Пендерецкого, Николая Каретникова, Эдуарда Артемьева и Ираиды Юсуповой. Все это называется «советским ренессансом».

выставка

Иван Горшков. Фонтан всего Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре

Выставку Ивана Горшкова, одного из четырех отцов-основателей Воронежского центра современного искусства, делает Алексей Масляев, один из лучших кураторов Московского музея современного искусства. Картины из серии «Лебединое озеро», скульптуры из цикла «Мои родные милые места», инсталляция «Утопия драконов», фрагменты проектов «Хрустальные сапоги», «Гиперпрыжок и муравьед» и «Крем-брюле», а также множество работ, созданных специально к персоналке, составят хулиганский, смешной и одновременно жутковатый «Фонтан всего». Неиссякаемый, как поток цифровых образов, проступающих у Ивана Горшкова даже в самых консервативных медиа вроде живописи и скульптуры.

фестиваль

Усадьба Jazz Парк «Коломенское»

«Усадьба Jazz» пройдет в Москве в 16-й раз, но на новом для себя месте — в Коломенском, и это не единственное новшество. Главной интригой выглядит смещение программы в сторону коммерческой поп-музыки: в хедлайнерах The Black Eyed Peas и Азилия Бэнкс, рядом с ними — мировые джазовые звезды Джейми Каллум и Дафер Юсеф, а также изобретательная легкая музыка — Иван Дорн, Каро Эмеральд, The Cinematic Orchestra и Kovacs. А безусловным открытием фестиваля обещает стать выступление соул-певца Майкла Кивануки, известного в первую очередь по песне «Cold Little Heart» из сериала «Большая маленькая ложь».

фильм

Пазолини «Каро 11 Октябрь»

На фестивале Zerkalo Special Fest покажут фильм Абеля Феррары «Пазолини». Спустя пять лет после премьеры в Венеции фильм о последних днях жизни Пазолини смотрится как злободневное высказывание: радикальные жесты итальянского режиссера и поэта неожиданно рифмуются с недавними громкими скандалами вокруг «Дау» и «Дома, который построил Джек». В Москве фильм представит один из соавторов сценария, призер Берлинского кинофестиваля («Серебряный медведь» за лучший сценарий «Пираньи Неаполя») Маурицио Брауччи.

спектакль

Чайка Театр «Мастерская П. Фоменко»

Сложно поверить, но в репертуаре «фоменок» до сих пор Чехов оказывался лишь дважды: водевиль «Медведь», который играли вместе с «После занавеса» Брайана Фрила в постановке Евгения Каменьковича, и легендарные «Три сестры» Петра Фоменко, спектакль 2004 года. Теперь вот Кирилл Пирогов, который, кстати, в спектакле Фоменко играл Тузенбаха, поставил «Чайку» с прекрасным актерским составом, в котором солируют Мария Большова в роли Нины Заречной и Галина Тюнина в роли Аркадиной.

фильм

Сад Летний кинотеатр Garage Screen

Премьера отреставрированной копии классического экспериментального фильма Дерека Джармена. Как и другие его поздние фильмы, «Сад» снимался в окрестностях дома на побережье в графстве Кент, где тяжело больной Джармен выращивал цветочный сад. Фильм рассказывает об истории гомосексуальности в христианском мире так, как будто времени не существует, а пытки, казни и гонения существуют в непрерывной длительности — и яростный монтаж, и события, которые разрывают привычную ткань истории (Мадонна, бегущая от преследования папарацци), только усиливают ощущение «здесь и всегда», в котором происходит действие. Фильм Джармена — это цветок, в бутоне которого спрятан целый сад.

концерт

Bad Wolves «ГлавClub»

Молодая группа Bad Wolves прописалась в американских чартах благодаря прошлогоднему альбому «Disobey», в который входит наделавший шуму кавер на песню Cranberries «Zombie». Менеджер Bad Wolves, гитарист и боксер Золтан Батори, играет в популярной грув-метал-группе Five Finger Death Punch. Bad Wolves имеют все шансы стать новыми большими звездами тяжелой музыки, их первый концерт в России — хороший повод увидеть музыкальную сенсацию на самом старте.

фильм

Битва за Землю

Фильм об инопланетном вторжении, после которого все правительства Земли безоговорочно сдались захватчикам. Немногочисленное сопротивление ведет борьбу за независимость планеты, и главные герои оказываются в центре этой борьбы. Инопланетяне тут летают на кораблях, больше похожих на игольчатые утесы, и сами напоминают ощетинившиеся компьютерной графикой тени. А еще у них запрещена цифровая техника, поэтому главный герой (Эштон Сандерс) работает на производстве, стирающем память с мобильных телефонов. Все это придумал и снял Руперт Уайатт, режиссер «Восстания планеты обезьян». Русскоязычное название — намеренно или нет, но справедливо — намекает на «Битву за Алжир» Джилло Понтекорво (в оригинале фильм называется «Captive State», «Пленное государство»).

фильм

Последняя любовь Казановы

Историческая мелодрама Бенуа Жако («Ева»), в которой пожилой Казанова, бежавший из Парижа в Лондон после очередного любовного скандала, предстает не соблазнителем, а, напротив, жертвой соблазна. В роли старика-Казановы — довольно неожиданный Венсан Линдон («Славные ублюдки», «Дневник горничной»), а в роли юной куртизанки Марианны де Шарпийон — вполне предсказуемая Стейси Мартин («Нимфоманка»).

фильм

Проклятие Аннабель — 3

Продолжение похождений жуткой фарфоровой куклы Аннабель, в которой прячется демон, забирающий человеческие души. Фильм входит во «Вселенную Заклятия», одну из самых успешных хоррор-франшиз в истории кино, и является сиквелом первой части «Проклятия Аннабель». В этой части демонологии Эд и Лоррейн Уоррен, на чьих книгах, описывающих якобы реальные события, основаны сюжеты франшизы, запирают жуткую куклу в подвал с другими нехорошими предметами (что, как выяснится почти сразу же, оказывается довольно-таки безответственной идеей). «Проклятие Аннабель — 3» — дебют сценариста большинства фильмов франшизы Гари Добермана, написавшего также сценарий к фильму «Оно» Андреса Мускетти.

лекция

Встреча с Юрием Погребничко Дом-музей Михаила Щепкина

Под руководством нового директора, театроведа Натальи Пивоваровой, музей Щепкина постепенно превратился в одну из самых интересных и живых «театральных гостиных» Москвы, с экспериментальными спектаклями и регулярными творческими встречами с людьми, которые известны скорее своей закрытостью. Режиссер Юрий Погребничко, создатель и художественный руководитель театра «Около дома Станиславского», как раз один из таких. В данном случае он обещает ответить на все вопросы публики — и это прямо-таки уникальное предложение.

фильм

Та еще парочка

Политический ромком Джонатана Левайна («Жизнь прекрасна») с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон, играющими беспечного журналиста и кандидата в президенты США, между которыми вспыхивает беззаконное чувство. В фильме много — возможно, даже слишком много — специфических намеков на современную политическую ситуацию в Америке и отсылок к предвыборным кампаниям Трампа и Клинтон. Но азарт, с которым Шарлиз Терон отыгрывает комедийную роль, пускаясь во все тяжкие с раздолбаем из Бруклина, невероятно заразителен.

мультфильм

Принцесса Мононоке

Великий аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки 1997 года — легенда о проклятом принце Аситаки, который попадает в эпицентр сражения людей с духами леса: оказывается, это люди, наступая на лес, превращают его духов в демонов. Великим фильмом «Принцессу Мононоке» делает не потрясающая работа японских аниматоров (фильм нарисован почти целиком вручную) и даже не смешные кодамы, духи деревьев, ставшие визитной карточкой мультфильма, а очень хитрая драматургия: центральный конфликт человека и природы Миядзаки представляет не как борьбу добра со злом, а как неизбежную и, в общем, неразрешимую борьбу за правду одних героев с правдой других.

фильм

Угоняя лошадей

Фильм из конкурса Берлинале, за который оператор Расмус Видебак получил «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения. Норвежский режиссер Ханс Петтер Моланд («Снегоуборщик»), неоднократный участник берлинского конкурса, экранизирует одноименный роман норвежского писателя Пера Петтерсона — неспешную семейную сагу, действие которой происходит в трех временах. Фильм-воспоминание о точках невозврата — к ним обращается пожилой рассказчик, уединившийся в хижине в норвежском лесу после автокатастрофы, в которой погибла его жена. В главной роли — Стеллан Скарсгорд.

фильм

Однажды в Стокгольме

Криминальная комедия, основанная на реальных событиях. В 1973 году в банке Стокгольма были захвачены четверо заложников. За шесть дней, проведенных вместе, заложники и преступники настолько сблизились, что после благополучного штурма и ареста последних первые даже наняли им защитников на суде. В результате одного из преступников оправдали, а второй получил десятилетний срок, но зато стал народным героем. Эта история, которой человечество обязано термином «стокгольмский синдром», основательно переписана сценаристом и режиссером Робертом Будро в комедийном ключе. Особенно хорош в главной роли Итан Хоук — хиппи-ковбой, решивший ограбить банк после того, как насмотрелся фильмов со Стивом Маккуином.

паблик-арт

Марина Звягинцева. Карта памяти Центр творческих индустрий «Фабрика»

Марина Звягинцева, специалист по внедрению современного искусства в спальные районы, общеобразовательные школы и детские больницы, превратит всю «Фабрику» в одну тотальную инсталляцию, покрыв асфальт ее дворов, проходов и закоулков «Картой памяти» — системой художественной навигации по культурным слоям территории. На открытии проекта, 26 июня в 19.00, включат фабричный гудок и покажут перформанс Liquid Theatre, резидента ЦТИ «Фабрика».

фильм

Курск

Фильм Томаса Винтерберга о гибели российской подводной лодки в 2000 году. Авторы «Курска» — и это особенно очевидно на фоне успеха сериала HBO «Чернобыль» — сели между всех стульев сразу: ни зрелищного фильма-катастрофы, ни серьезного исторического расследования, ни даже качественного пропагандистского фильма, изобличающего российскую власть, не получилось.

фестиваль

«What The Film?!»Кинотеатр «Иллюзион»

В кинотеатре «Иллюзион» впервые в России состоится фестиваль «плохого кино» с говорящим названием «What The Film?!», где покажут шесть фильмов, снятых в лучших традициях Томми Вайсо и Эда Вуда. У большинства шедевров похожая судьба: провалившись в прокате, они тем не менее обрели армию фанатов и в итоге получили статус культового трэша на все времена.

