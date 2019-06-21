6 фильмов фестиваля «плохого кино»

В кинотеатре «Иллюзион» впервые в России состоится фестиваль «плохого кино» с говорящим названием «What The Film?!», где покажут шесть фильмов, снятых в лучших традициях Томми Вайсо и Эда Вуда. У большинства шедевров похожая судьба: провалившись в прокате, они тем не менее обрели армию фанатов и в итоге получили статус культового трэша на все времена. Weekend подробно рассказывает о фильмах фестиваля

Дом у дороги Роуди Херрингтон, 1989

Фото: Silver Pictures Фото: Silver Pictures Фото: Silver Pictures Фото: Silver Pictures Фото: Silver Pictures Фото: Silver Pictures

Классика 1989 года. Гениальный вышибала-пацифист Далтон (Патрик Суэйзи) отправляется на разборки в бар куда-то в Миссури. Городом заправляет местный воротила (Бен Газзара). Оммаж старым вестернам: драки, погони, угрозы, а у Далтона, между прочим, философское образование, и вообще он считает, что победить в драке невозможно. Фильм Роуди Херрингтона получил пять номинаций на «Золотую малину», в том числе за худшие роли Патрику Суэйзи и Бену Газзаре, Роджер Эберт писал, что не смеялся так ни на каких комедиях, критики говорили, что в «Доме у дороги» Патрик Суэйзи только и делает, что позирует,— но признавали, что это «бессмысленная развлекаловка высшего класса». В конце концов фильм заслуженно стал культовым и считается одним из самых важных «хороших плохих фильмов». По нему был поставлен мюзикл, его цитировали в «Гриффинах» и «Твин-Пиксе», а одна из экшен-сцен, говорят, стала обучающим видео для полиции Нью-Йорка.

27 июня, 19.30

Опасные мужчины Джон Эс Рэд, 2005

Фото: Simma Sim Productions Фото: Simma Sim Productions Фото: Simma Sim Productions Фото: Simma Sim Productions Фото: Simma Sim Productions Фото: Simma Sim Productions

Ужасный? Завораживающий? Уморительный? Этому фильму будут малы все эпитеты. Байкеры убивают молодого человека, а его невеста начинает мстить всем «опасным мужчинам», то есть каждому, кто хочет ею попользоваться. История мести больше всего похожа на порнофильм, который никак не может начаться, или на подростковую фантазию. Здесь есть и любовная сцена, во время которой мужик чешет женщине колени, а у женщины между ягодиц спрятан нож, и сцена, в которой абсолютно голый дядька бежит по пустыне и разговаривает с собственным членом. Актеры играют чудовищно, постоянно звучит неприятная музыка, логики в действиях героев нет никакой. Это ни на что не похожее кино — выплеск гениальности режиссера по имени Джахангир Салехи Еганеград. После революции 1979 года он бежал с семьей из Ирана в Штаты, а в 1985-м под псевдонимом Джон Эс Рэд начал снимать «Опасных мужчин» — он тут и режиссер, и автор сценария, и продюсер, и монтажер, и композитор. В 2005-м, наконец, закончив работу над фильмом, он оплатил недельный прокат в пяти кинотеатрах Лос-Анджелеса в полной уверенности, что его шедевр найдет своего зрителя,— «Опасные мужчины» собрали рекордные 70 долларов. Еще через десять лет фильм был перевыпущен компанией Drafthouse Films, но до нашедшей-таки его славы режиссер не дожил. Сам он говорил: «Я создаю нечто иное». Так вот, этот фильм — пожалуй, лучшее «иное», созданное за всю историю кино.

29 июня, 19.00

Птицекалипсис: шок и трепет Джон Нгуен, 2010

Фото: Moviehead Pictures Фото: Moviehead Pictures Фото: Moviehead Pictures Фото: Moviehead Pictures

Официально один из самых плохих фильмов в истории кино, даже хуже знаменитой «Комнаты» Томми Вайсо и антишедевров Эда Вуда. Родившийся во Вьетнаме режиссер Джон Нгуен искренне считает, что снял «романтический хоррор» на тему экологии. Отвратительно сыгранная романтическая история, с которой начинается «Птицекалипсис», может немного утомить, несмотря на то что героиня — модель Victoria’s Secret. Но как только появляются птицы (через 45 минут после начала фильма) — все меняется. Компьютерная графика вызывает искренние слезы то ли радости, то ли ужаса, и птицы, как будто приклеенные к экрану, пугают гораздо больше, чем все пернатые у Хичкока. По сюжету птицы начинают убивать людей, забрасывая город кислотой, и герои бегут, спасая по дороге кого возможно. Самое удивительное, что все это происходит на фоне обычной жизни: машины спокойно едут по шоссе, пока герои отбиваются от нарисованных птиц вешалками. Фильм снимался в течение полугода по выходным на деньги самого режиссера — его бюджет составил $10 тыс. Нгуен утверждает, что на «Птицекалипсис» повлияли не только хичкоковские «Птицы», но и «Неудобная правда» Альберта Гора, и «Апокалипсис сегодня» Копполы. Рейтинг фильма на IMDB — 1,8.

3 июля, 20.30

Клевый Кот спасает детей Дерек Сэвидж, 2015

Фото: Cool Cat Productions Фото: Cool Cat Productions Фото: Cool Cat Productions

Детское кино, которое по-настоящему невыносимо смотреть, несмотря на Вивику А. Фокс, Эрика Эстраду и гитару с автографом Ван Халена. Эта история могла бы произойти в мозгах пионеров, отравившихся мухоморами в пионерлагере. В «Коте» нет логики, есть лишь довольно бесхитростная мораль: буллинг — это плохо, дружба — это хорошо. Но фильм и не должен выглядеть логичным, потому что это три короткометражки, склеенные вместе: новелла о буллинге, о Голливудском рождественском параде и о том, что делать, если найдешь оружие. Дерек Сэвидж придумал несколько историй о Клевом Коте для своих детей, а потом начал снимать о нем кино, совершенно не представляя себе, как это делается, и страшно обижаясь на любую критику. Его Клевый Кот — бодрый, нарциссичный, мало что соображающий персонаж в меховом оранжевом костюме с проволочным хвостом — постоянно изрекает благоглупости и никого на самом деле не спасает.

30 июня, 19.00

Коммандос-ниндзя Бенжамен Комб, 2018

Фото: Benjamin Combes, Melbas 801 Фото: Benjamin Combes, Melbas 801 Фото: Benjamin Combes, Melbas 801 Фото: Benjamin Combes, Melbas 801 Фото: Benjamin Combes, Melbas 801 Фото: Benjamin Combes, Melbas 801 Фото: Benjamin Combes, Melbas 801

Француз Бенжамен Комб, фанат боевика «Коммандос» со Шварценеггером, решил не просто переснять свой любимый фильм, но добавить туда немножко эстетики ниндзя, велоцирапторов, отсылок к «Хищнику», «Терминатору», «Назад в будущее», «Рэмбо», «Безумному Максу» и другим хитам 1980-х. Экшен и комедия здесь постоянно спорят друг с другом, диалоги восхитительно тупы, а сюжет очень знаком: ветеран Вьетнама должен спасти свою маленькую дочь, которую умыкнули злодеи-ниндзя. Но и он не просто коммандос, а — сюрприз! — коммандос-ниндзя. Почти идеальная стилизация духа 1980-х — кровавого, веселого и вольного, с расистскими шутками, видеоиграми и оторванными конечностями. Чистая ностальгия.

28 июня, 19.00

Кобра Джордж П. Косматос, 1986

Фото: Warner Brothers Фото: Warner Brothers Фото: Warner Brothers Фото: Warner Brothers

Пусть «Кобра» и номинировалась на «Золотую малину» в шести категориях, пусть критики и ругали этот боевик за «претенциозную пустоту» и зашкаливающий уровень насилия, это настоящий хит. Почти пародийно крутой полицейский Марион «Кобра» Кобретти в исполнении Сильвестра Сталлоне — символ 1980-х. Он немногословен, но всегда может сказать преступнику что-нибудь вроде: «Ты болезнь, а я лекарство» — обычно после этого преступник долго не живет. Кобра — это Грязный Гарри 1980-х, готовый спасти мир, супермодель и случайных прохожих от каких-то безумцев и их Нового Порядка. Один из великих и непоправимо постаревших фильмов, в которых хорошие парни сначала стреляют, а потом даже не начинают задумываться. Сталлоне сам написал сценарий, Кобра для него — Брюс Спрингстин с пистолетом, рок-н-ролльное нутро закона и порядка. Говорят, актер приложил руку и к режиссуре. Но в титрах режиссером значится Джордж П. Косматос — автор второго «Рэмбо», прекрасно понимавший зрительскую психологию. «Для зрителя это психологическая отдушина,— объяснял Косматос,— герой дерется и делает всю грязную работу, пока зритель ест свой попкорн».

2 июля, 20.30