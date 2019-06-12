В Петербурге проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

В центре Петербурга начался флешмоб в поддержку Ивана Голунова, организованный петербургскими журналистами. Несмотря на то, что уголовное дело в отношении журналиста-расследователя «Медузы» прекращено, участники флешмоба считают основную проблему нерешенной.

На площади Восстания собралось около 80 человек. Организаторы флешмоба раздают газеты, где напечатаны расследование Ивана Голунова и реакция петербургских журналистов на уголовное дело в отношении корреспондента «Медузы».

«Помимо него в точной такой же ситуации остается много человек по всей стране»,— заявила журналистка издания The Bell Ирина Панкратова.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков на странице в социальной сети написал: «Наша позиция: мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо», уточнив, что «активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления».

11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Марина Царева