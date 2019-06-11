Минкомсвязь предложила производить китайское телекоммуникационное оборудование в России

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков предложил локализовать производство китайского телекоммуникационного оборудования в России, сообщается на сайте правительства. Соответствующее заявление он сделал во время переговоров с министром промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйем в Цукубе.

По словам господина Носкова, спрос на такое оборудование под строительство сетей 5G и интернета вещей достаточно большой, и здесь есть перспективы для сотрудничества между странами. «Однако основной спрос будет сформирован внутренним рынком России, где нормативно будут закреплены преференции локальным производителям, продуктам и решениям»,— отметил министр.

Господин Носков добавил, что локализация производства будет гарантировать спрос.

Ранее стало известно, что господин Носков обсудил с исполнительным директором китайской Huawei Го Пином предложение заменить операционную систему Android российским аналогом — «Авророй». Она была создана для нужд чиновников и военных. Один из источников издания The Bell рассказал, что эта тема поднималась и на встрече президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «"Аврора" собралась в Китай».