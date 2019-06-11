Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

«Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным»,— отмечает регулятор.

Ранее Банк России сообщал, что рост оттока капитала произошел в основном за счет роста чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем в 2018 году, сокращением внешних обязательств. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина опровергла взаимосвязь между ухудшением прогнозов по оттоку капитала из России и по инвестициям и делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и оценкой инвестиционного климата России.

В 2018 году чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года составил $67,5 млрд. В январе—апреле 2019 года этот показатель равнялся $34,7 млрд.

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