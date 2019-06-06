Путин: положительное сальдо торговых операций «перекрыло» утечку капиталов

Доход от положительного сальдо торговых операций превысил в 2018 году утечку капиталов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами информагентств на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). «В прошлом году была не самая большая в истории России, но все-таки заметная утечка — по-моему, 66 млрд. Но положительное сальдо торговых операций — 131 млрд. Оно с лихвой перекрывает эту утечку»,— сказал господин Путин.

В 2018 году чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года составил $67,5 млрд. В январе—апреле 2019 года этот показатель равнялся $34,7 млрд.

По оценке Банка России, рост оттока капитала произошел в основном за счет роста чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем в 2018 году, сокращением внешних обязательств.

О том, как капиталы уходят из России, читайте в публикации “Ъ”.