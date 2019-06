Голоса без словаря

Композитор, певец, продюсер «The Dark Side of the Moon» Pink Floyd и создатель легендарной прогрессив-рок-группы The Alan Parsons Project 10 июня выступил в Crocus City Hall со своим сегодняшним составом Alan Parsons Live Project в рамках турне в поддержку нового альбома «The Secret». На концерте побывал Борис Барабанов.

На концерт Алана Парсонса и его группы стоило идти хотя бы потому, что английский музыкант и продюсер перешел в категорию звезд классического рока, каждое турне которых может стать последним. Большинство известных коллег музыканта уже перешагнули рубеж 70-летия, и какую бы феноменальную физическую форму ни демонстрировал Мик Джаггер, ясно, что главный стимул для людей, покупающих билеты на The Rolling Stones: следующего раза не будет.

Алан Парсонс в этой компании выглядит юношей, он только-только разменял восьмой десяток. Гастролирует он довольно активно, благо сценарий шоу не требует от него серьезных физических нагрузок, да и вокальных тоже. Alan Parsons Live Project — группа с феноменальным набором голосов. Формально, главным вокалистом остается Пол Джозеф Олссон, который был наиболее активен на сцене и в прошлый приезд группы в Crocus City Hall в 2010 году (См. подробнее — “Ъ” от 22 марта 2010 года). Но на этот раз вокальные партии были равномерно распределены между всеми певцами и инструменталистами.

Гитарист-виртуоз Джефф Коллман, раскатывавший публику своими соло буквально в лепешку, время от времени брал в руки микрофон и выдавал точнейшие лиричные ноты. На правом фланге строй держал одетый как лондонский денди саксофонист Тодд Купер. Впрочем, к саксофону он притрагивался гораздо реже, чем пел, выходя порой на самый край сцены. Слева картину уравновешивал ритм-гитарист Дэн Трейси. Он выглядел как музыкант прибалтийского ВИА 1980-х: обтягивающие джинсы, круглый живот-бочка. Высокие ноты он вытягивал так, словно гитару ему дали в последний момент, а на самом деле всю жизнь он провел с микрофоном в руках. Над всем этим возвышался Алан Парсонс, похожий на Рубеуса Хагрида из фильмов о Гарри Поттере. Среди вокальных партий, которые традиционно достаются ему, был и главный хит Alan Parsons Project — «Eye in the Sky». Но был и еще один вокалист — Джордан Хаффман, которого Алан Парсонс отрекомендовал публике как своего будущего зятя. Он исполнил песню «The Limelight Fades Away» с нового альбома Алана Парсонса «The Secret».

Алан Парсонс представлял всех своих коллег, а также давал небольшие комментарии. Например, перед исполнением песни «As Lights Fall» он сообщил, что посвящает ее своему покойному партнеру по Alan Parsons Project Эрику Вульфсону и просит зрителей погасить фонари на сотовых телефонах и зажечь их только по его команде. Судя по тому, что существенное количество огоньков осталось зажженными, английский язык в зале понимали далеко не все.

На концерте Алана Парсонса сложился идеальный портрет российского меломана старшего поколения. Это были почти сплошь люди старше пятидесяти, на лицах которых на все два часа застыли блаженные улыбки.

Мелодии они узнавали. Но Парсонса не понимали. Когда он сообщил, что на альбоме «The Secret» песню «Miracle» исполняет американский певец Джейсон Мраз, ответом была тишина. Хотя несколько лет назад тот же Джейсон Мраз собрал на своем концерте в Москве не меньше трех тысяч зрителей. Значит, в «Крокусе» была совсем другая публика. Добравшись до «Standing on Higher Ground» с альбома Alan Parsons Project, посвященного архитектору Антонио Гауди, Парсонс решил развеселить публику новостью о том, что власти Барселоны буквально на днях выдали строителям собора Святого семейства разрешение на завершение работ. Смеха не последовало. Алану Парсонсу оставалось только развести руками: «Извините, я не говорю по-русски».

Известны многочисленные признания русских битломанов в том, что они фанатели от ливерпульской четверки, не понимая текстов песен. Это характерная особенность отечественной рок-аудитории старшего поколения. К слову, сам Алан Парсонс помимо сотрудничества с любимыми в России Pink Floyd известен еще и тем, что работал ассистентом на студии Abbey Road, когда The Beatles записывали там одноименный альбом. В 1970-е многие в СССР принимали эту музыку как чистую энергию, как метафору свободы, но разобраться в текстах так и не удосужились, оставив это следующим поколениям. Поэтому все, кто делали акцент на текст (как Боб Дилан) или перформанс (как Дэвид Боуи), по большому счету не увлекали советских меломанов.

Однако силу хита никто не отменял. Перед тем как группа заиграла «Eye in the Sky», Пи Джей Олссон одним движением руки поднял всех зрителей на ноги и заставил петь и танцевать. Надо сказать, что зрителей в этот вечер было больше, чем на недавнем концерте других классиков мягкого умного рока — 10 СС (подробнее — в “Ъ” от 29 марта). И картина полного зала счастливых поющих людей сильно впечатляла. Помимо всего прочего, это был еще и концерт настоящего Алана Парсонса. На фоне бесконечных визитов «поддельных» ELO (без Джеффа Линна) и Dire Straits (без Марка Нопфлера) выступление человека, который действительно придумал все эти песни, стало огромным событием.