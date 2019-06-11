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Президент России Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo / Reuters

Президент Украины уволил 15 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных государственных администраций (ОГА), сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка. Всего на Украине 24 области и город со специальным статусом — Киев. Также, согласно конституции Украины, в состав страны входят Автономная Республика Крым и Севастополь, в 2014 году присоединившиеся к России.

«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций»,— сказал господин Рябошапка (цитата по «Интерфаксу»).

Уволены главы администраций:

  1. Черниговской,
  2. Хмельницкой,
  3. Херсонской,
  4. Тернопольской,
  5. Сумской,
  6. Полтавской,
  7. Одесской,
  8. Николаевской,
  9. Львовской,
  10. Кировоградской,
  11. Киевской,
  12. Ивано-Франковской,
  13. Запорожской,
  14. Закарпатской
  15. Волынской.

Президент также снова попросил Верховную раду уволить главу МИД Украины Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко. 6 июня Рада уже отказалась отправить их в отставку.

Ранее господин Зеленский уже заявлял, что необходимо уволить всех глав ОГА. Уточнялось, что в поиске кандидатов на пост губернаторов команде президента помогают несколько международных HR-агентств.

О том, как новый президент Украины перестраивает систему управления государством, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».

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