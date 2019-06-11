Президент Украины уволил 15 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных государственных администраций (ОГА), сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка. Всего на Украине 24 области и город со специальным статусом — Киев. Также, согласно конституции Украины, в состав страны входят Автономная Республика Крым и Севастополь, в 2014 году присоединившиеся к России.

«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций»,— сказал господин Рябошапка (цитата по «Интерфаксу»).

Уволены главы администраций:

Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской Волынской.

Президент также снова попросил Верховную раду уволить главу МИД Украины Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко. 6 июня Рада уже отказалась отправить их в отставку.

Ранее господин Зеленский уже заявлял, что необходимо уволить всех глав ОГА. Уточнялось, что в поиске кандидатов на пост губернаторов команде президента помогают несколько международных HR-агентств.

О том, как новый президент Украины перестраивает систему управления государством, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».