В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции «Сноба»

Подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб» задержан. Как уточнил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД, мужчина похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников, в связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

«Сотрудниками отделов уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД по району Якиманка задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ»,— приводит «Интерфакс» слова господина Титова. Материальный ущерб от действий задержанного составил 90 тыс. руб.

Задержанный сказал, что был в сильном алкогольном опьянении и «не помнит, где был и что делал». «Мне очень стыдно, если честно»,— добавил он.

Накануне главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что офис издания в Москве был ночью «полностью разгромлен». Она отмечала, что, судя по камерам видеонаблюдения, это был «крайне неадекватный мужчина».