Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила во «ВКонтакте», что офис издания в Москве был ночью полностью разгромлен.

«Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист»,— рассказала госпожа Чудинова. Она сообщила «Медиазоне», что, судя по камерам видеонаблюдения, это был «крайне неадекватный мужчина». Он, по ее словам, разгромил и соседний офис. «Влезли к нашим соседям в офис "Департамента" и заодно к нам — офис полностью разгромлен. Сейчас идут следственные мероприятия»,— сказала госпожа Чудинова.

Размер ущерба пока не определен. О мотивах злоумышленника и версиях произошедшего она также не сообщила.