«Левада-центр»: число россиян, выступающих за независимость Донбасса, сократилось до 29%

Социологи выяснили, что 29% россиян выступают за независимость Донбасса от Украины, говорится в исследовании «Левада-центра». Поддержка такого варианта ответа сократилась с 37% в марте 2017 года.

Еще 27% россиян полагают, что Донбасс должен войти в состав России. По сравнению с последним опросом в 2017 году это число увеличилось на 6 процентных пунктов.

За то, чтобы Донбасс оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева, выступают 17% респондентов. В марте 2017 года этот вариант выбирали 7% участников опроса.

Эксперты спросили россиян, что они думают о выдаче паспортов некоторым гражданам Украины в упрощенном порядке. Число тех, кто полностью и скорее поддерживает такой шаг, достигло 70%. Обратного мнения придерживаются 22%. Еще 7% затруднились ответить.

При этом 36% уверены, что в результате выдача таких паспортов «ляжет дополнительным бременем на российский бюджет». То, что это обострит напряженные отношения между Россией, Украиной и поддерживающими ее странами Запада, полагают 26% россиян. Еще 22% считают, что «это станет шагом для урегулирования отношений России и Украины».

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса. 1 мая президент России также упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев. Кремль обещал выдавать паспорта жителям Донбасса вне зависимости от реакции Киева.

О реакции на решение выдавать гражданство РФ украинцам — в публикации “Ъ” «Паспортозамещение».