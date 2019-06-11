ОНК просит ФСИН объяснить отсутствие Майкла Калви на ПМЭФ

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников обратился к директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадию Корниенко с просьбой предоставить информацию о причинах, по которым находящийся под домашним арестом Майкл Калви не смог принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

По словам господина Мельникова, ранее директор ФСИН говорил о готовности доставить основателя Baring Vostok на ПМЭФ, прошедший с 6 по 9 июня. «Я попросил предоставить информацию о причинах, которые воспрепятствовали участию Майкла Калви в форуме»,— заявил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК.

Надежду на участие господина Калви в ПМЭФ-2019 ранее выражали руководители ведущих компаний страны и руководители некоторых ведомств. За несколько дней до начала форума пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на мероприятии. СКР не дал ответ на ходатайство адвокатов бизнесмена разрешить последнему участвовать в форуме

Основателя фонда Baring Vostok задержали в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Об обеспокоенности американского бизнеса арестом инвестора читайте в материале “Ъ” «ПМЭФ провели без Майкла Калви».