Путин впервые прокомментировал дело Калви

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви «все будет прозрачно и понятно».
«В этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая. И я очень рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию вот этого американского партнера нашего»,— сказал глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Президент подчеркнул, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и в ткань бизнес-структур, но в то же время и бизнес, и власти должны ориентироваться на действующее законодательство.
«Если ему инкриминируют похищение 2,5 млрд, это должно быть доказано правоохранительными органами или с него должно быть снято обвинение — вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы — и ничего: не воруй, веди себя прилично — и дело с концом»,— подытожил Владимир Путин.
Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. Адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин за два дня до форума сообщал, что разрешения на поездку пока нет.
О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».
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