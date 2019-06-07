Путин впервые прокомментировал дело Калви

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви «все будет прозрачно и понятно».

«В этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая. И я очень рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию вот этого американского партнера нашего»,— сказал глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и в ткань бизнес-структур, но в то же время и бизнес, и власти должны ориентироваться на действующее законодательство.

«Если ему инкриминируют похищение 2,5 млрд, это должно быть доказано правоохранительными органами или с него должно быть снято обвинение — вот и все. Что здесь такого особенного? Посмотрите, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы — и ничего: не воруй, веди себя прилично — и дело с концом»,— подытожил Владимир Путин.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Чем известен Майкл Калви Читать далее

За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. Адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин за два дня до форума сообщал, что разрешения на поездку пока нет.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».