СКР так и не ответил на просьбу разрешить Калви приехать на ПМЭФ

Следственный комитет России (СКР) так и не дал ответ на просьбу основателя Baring Vostok Майкла Калви разрешить ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил «РИА Новости» адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Я в прошлый четверг подавал ходатайство, ответа до сих пор нет»,— сказал господин Клеточкин.

Ранее сообщалось, что господина Калви нет в списке иностранных инвесторов, которые встретятся с президентом Владимиром Путиным на ПМЭФ.

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За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. Прошение об участии господина Калви в ПМЭФ отправили представители Baring Vostok.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

О том, что обсуждалось в первый день на ПМЭФ,— в публикации “Ъ”.