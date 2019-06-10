Минэнерго сообщило о нормализации уровня хлорорганики в нефти в порту Усть-Луга

Содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, находится в пределах нормы, а резервуарный парк не содержит некондиционной нефти. Как сообщает Минэнерго, ожидаемое качество нефти по данному показателю в период с 11 по 18 июня будет находиться в диапазоне 2,6–5,0 ppm (массовая доля органических хлоридов во фракции нефти должна быть не более 10 ppm).

Напомним, проблемы с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Из-за этого потребители отказались принимать российскую нефть, и ее транзит через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен.

От происшедшего сбоя также пострадал перевалочный терминал в Усть-Луге на Балтике: хлорная нефть из российского участка «Дружбы» была вытеснена в резервуары, а из БТС-2 — в танкеры в Усть-Луге.

Россия определилась со схемой компенсации западным потребителям за поставки загрязненной нефти. Предполагается, что потребители выставят убытки, связанные с необходимостью хранения загрязненной нефти, российским нефтекомпаниям, а те перевыставят их «Транснефти». Размер ущерба еще предстоит оценить.

Почему самый масштабный кризис за всю историю экспортных поставок российской нефти стал возможен и кто заплатит за причиненный ущерб, читайте в материале “Ъ” «Хлор-мажор».