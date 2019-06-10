Суд приговорил бывшего полковника Захарченко к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Бывший сотрудник МВД оштрафован на 117 млн руб. и лишен звания полковника.

Суд признал его виновным по делу о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). По одному из эпизодов — о взятке в $800 тыс. от ресторатора Мехди Дусса — полковника оправдали.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд руб.). Гособвинение просило приговорить его к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Подробнее о приговоре — в публикации “Ъ” «Дмитрий Захарченко больше не полковник».