Суд признал полковника Захарченко виновным

Пресненский суд Москвы начал оглашение приговора экс-сотруднику антикоррупционного управления МВД РФ (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко. Суд признал его виновным по делу о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

Господин Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн (всего более 9 млрд руб.). Гособвинение просило приговорить его к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Полковнику Захарченко предложили снять звезды».