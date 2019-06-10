По делу об убийстве бойца ГРУ в Подмосковье задержали еще одного человека

Следователи задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве бывшего бойца ГРУ Никиты Белянкина, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР). Таким образом, по делу задержали девять человек. СКР просит арестовать задержанного.

7 июня сотрудники СКР задержали еще двоих подозреваемых участников драки. Еще один подозреваемый пришел к следователям сам. До этого были задержаны еще четыре человека, одному предъявлены обвинения в убийстве.

Напомним, бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин стал свидетелем драки между мужчинами в поселке Путилково ночью 1 июня. Он вступился за двоих мужчин, которых избивали несколько человек, и несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета «Стример-2014» (у него имелось разрешение), чтобы напугать мужчин. Однако это вызвало противоположный эффект: они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным. Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Он был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной за участие в боях за Пальмиру и Алеппо в Сирии.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Трое хулиганов и один убийца».