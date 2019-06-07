По делу об убийстве бойца ГРУ в Подмосковье задержали еще троих

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали еще двоих подозреваемых участников драки, в которой погиб бывший боец ГРУ Никита Белянкин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, еще один подозреваемый явился сам.

«С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте»,— сказал собеседник агентства. Позже пресс-служба СКР подтвердила задержание новых подозреваемых.

Таким образом, число задержанных увеличилось до семи. По предварительным данным, в драке участвовали десять человек. Ранее одному из задержанных были предъявлены обвинения в убийстве. Следствием еще несколько участников конфликта объявлены в розыск.

Напомним, бывший ефрейтор контрактной службы Никита Белянкин стал свидетелем драки между мужчинами в поселке Путилково ночью 1 июня. Он вступился за двоих мужчин, которых избивали несколько человек, и произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета «Стример-2014» (у него имелось разрешение). Однако это вызвало противоположный эффект: они набросились на Никиту Белянкина. В стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным. Никита Белянкин служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны. Он был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной за участие в боях за Пальмиру и Алеппо в Сирии.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Трое хулиганов и один убийца».